Чемпионат Италии. «Тревизо» примет «Триест»

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В субботу, 14 января, в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А «Тревизо» примет «Триест».

Чемпионат Италии

Регулярный чемпионат

Тревизо – Триест
Дата проведения
14 января, 22.30, «PalaVerde»
Онлайн матча

Положение команд: Милан – 11-3, Виртус – 11-3, Дертона – 10-4, Тренто – 8-6, Виктория Либертас – 8-6, Варезе – 8-6, Венеция – 8-6, Брешия – 7-7, Динамо Сассари – 6-8, Скафати – 6-8, Бриндизи – 6-8, Верона – 5-9, Триест – 5-9, Тревизо – 5-9, Наполи – 5-9, Реджо-Эмилия – 3-11.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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