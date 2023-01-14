«Милан» близок к подписанию Кембы Уокера

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«Милан» ведет успешные переговоры с американским разыгрывающим Кембой Уокером (32 года, 183 см).

Контракт будет заключен только после одобрения медицинского штаба итальянского клуба.

Уокер провел в нынешнем сезоне НБА 9 матчей за «Даллас», набирая в среднем 8,0 очка, 1,8 подбора и 2,1 передачи при 42,1% реализации с игры.

Кемба – четырехкратный участник Матча всех звезд НБА (2017-2020) в среднем за карьеру в НБА набирал 19,3 очка, 5,3 передачи и 3,8 подбора в 750 матчах (697 в старте). Он выступал за «Шарлотт» (2011-2019), «Бостон» (2019-2021), «Нью-Йорк» (2021-2022) и «Даллас» (2022-2023).

В 2011 году Уокер был выбран под 9-м номером на драфте «Шарлотт». Последние три сезона Кембы были испорчены травмами. В сезоне-18/19 плеймейкер отыграл во всех 82 встречах регулярного чемпионата.

Итальянский клуб занимает 17-е место в Евролиге с результатом 6-13.

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8 комментариев

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Сергей Орлов
Милану бы Мессину уволить, с хорошим составом играть в доисторический баскетбол, сливать Альбе двадцатку, и проигрывать дома мертвому Жальгирису это полный швах.
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KibR
Ответ Дмитрий Березкин
Всем бы игрокам в его положении уезжать в Евролигу, а не сидеть без дела в ожидании непонятно чего (привет Айзея)
Считают себя слишком талантливыми для Евролиги
+1
0
+1
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SamArus51
Есть ощущение, что Кемба уже не может играть на проф нагрузках. Но респект за то, что не воротит нос от Евролиги, будучи четырехкратным олл-старом.
+8
0
+8
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Андрей Габдрахманов
Хит всех подбирает с надеждой на что то )
0
-1
-1
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Alex Kopylov
Новость хорошая, но в этом сезоне им уже никто не поможет.
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0
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Дмитрий Березкин
Всем бы игрокам в его положении уезжать в Евролигу, а не сидеть без дела в ожидании непонятно чего (привет Айзея)
+12
0
+12
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MagicK223
Нихвая себе
+7
0
+7
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Кирилл Колкин
Хочется что-то такое оригинальное сказать, но на ум приходят одни матюки...
0
-3
-3
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