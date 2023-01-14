« » ведет успешные переговоры с американским разыгрывающим (32 года, 183 см).

Контракт будет заключен только после одобрения медицинского штаба итальянского клуба.

Уокер провел в нынешнем сезоне НБА 9 матчей за «Даллас», набирая в среднем 8,0 очка, 1,8 подбора и 2,1 передачи при 42,1% реализации с игры.

Кемба – четырехкратный участник Матча всех звезд НБА (2017-2020) в среднем за карьеру в НБА набирал 19,3 очка, 5,3 передачи и 3,8 подбора в 750 матчах (697 в старте). Он выступал за «Шарлотт» (2011-2019), «Бостон» (2019-2021), «Нью-Йорк» (2021-2022) и «Даллас» (2022-2023).

В 2011 году Уокер был выбран под 9-м номером на драфте «Шарлотт». Последние три сезона Кембы были испорчены травмами. В сезоне-18/19 плеймейкер отыграл во всех 82 встречах регулярного чемпионата.

Итальянский клуб занимает 17-е место в Евролиге с результатом 6-13.

Вся карьера Майкла Джордана прошла под Sirius. Полторы минуты мурашек от навсегда связанного с ней величия

«Финикс» был лучшей командой НБА последних двух лет, а сейчас проигрывает всем подряд. Виноваты травмы и нелюбовь