Чемпионат Италии. «Бриндизи» – «Варезе», «Наполи» сыграет с «Миланом» и другие матчи
В воскресенье, 8 января, в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А прошли шесть матчей.
«Бриндизи» примет «Варезе», «Наполи» дома сыграет с лидирующим «Миланом».
Чемпионат Италии
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 8 января, 18.00, «Palasport Taliercio»
- Дата проведения
- 8 января, 19.00, «PalaPentassuglia»
- Дата проведения
- 8 января, 19.30, «Palasport Bigi»
- Дата проведения
- 8 января, 20.00, «Vitrifrigo Arena»
- Дата проведения
- 8 января, 21.00, «Allianz Dome»
- Дата проведения
- 8 января, 22.30, «PalaEldo»
Положение команд: Милан – 11-2, Виртус – 11-3, Дертона – 9-4, Тренто – 8-5, Венеция – 7-5, Варезе – 7-5, Виктория Либертас – 7-6, Брешия – 6-7, Скафати – 5-7, Бриндизи – 5-7, Динамо Сассари – 5-8, Тревизо – 4-8, Наполи – 4-8, Триест – 4-8, Верона – 4-8, Реджо-Эмилия – 3-9.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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