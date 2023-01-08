Чемпионат Италии. «Бриндизи» – «Варезе», «Наполи» сыграет с «Миланом» и другие матчи

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В воскресенье, 8 января, в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А прошли шесть матчей.

«Бриндизи» примет «Варезе», «Наполи» дома сыграет с лидирующим «Миланом».

Чемпионат Италии

Регулярный чемпионат

Рейер Венеция – Верона
Дата проведения
8 января, 18.00, «Palasport Taliercio»
Онлайн матча

Бриндизи – Варезе
Дата проведения
8 января, 19.00, «PalaPentassuglia»
Онлайн матча

Реджо-Эмилия – Динамо Сассари
Дата проведения
8 января, 19.30, «Palasport Bigi»
Онлайн матча

Виктория Либертас – Тревизо
Дата проведения
8 января, 20.00, «Vitrifrigo Arena»
Онлайн матча

Триест – Скафати
Дата проведения
8 января, 21.00, «Allianz Dome»
Онлайн матча

Наполи – EA7 Эмпорио Армани Милан
Дата проведения
8 января, 22.30, «PalaEldo»
Онлайн матча

Положение команд: Милан – 11-2, Виртус – 11-3, Дертона – 9-4, Тренто – 8-5, Венеция – 7-5, Варезе – 7-5, Виктория Либертас – 7-6, Брешия – 6-7, Скафати – 5-7, Бриндизи – 5-7, Динамо Сассари – 5-8, Тревизо – 4-8, Наполи – 4-8, Триест – 4-8, Верона – 4-8, Реджо-Эмилия – 3-9.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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