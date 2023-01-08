Чемпионат Италии. «Бриндизи» – «Варезе», «Наполи» сыграет с «Миланом» и другие матчи

В воскресенье, 8 января, в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А прошли шесть матчей.

« » примет «Варезе», «Наполи» дома сыграет с лидирующим « ».

Чемпионат Италии

Регулярный чемпионат

Положение команд: Милан – 11-2, Виртус – 11-3, Дертона – 9-4, Тренто – 8-5, Венеция – 7-5, Варезе – 7-5, – 7-6, Брешия – 6-7, Скафати – 5-7, Бриндизи – 5-7, – 5-8, Тревизо – 4-8, – 4-8, Триест – 4-8, Верона – 4-8, Реджо-Эмилия – 3-9.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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