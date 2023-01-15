Руководитель клуба Западной конференции: «Карри будет зол, если «Уорриорз» не совершат обмен в этом сезоне»

Теги Голден Стэйт НБА Стефен Карри Баскетбол

По словам руководителя одного из клубов Западной конференции, суперзвезда «Голден Стэйт» Стефен Карри будет крайне недоволен, если клуб не усилится в этом сезоне.

«Стефу в марте исполнится 35 лет, и у него нет времени ждать, пока Джеймс Уайзмен совершает походы в G-лигу.

Стеф не считает, что им стоит довольствоваться прошлогодним чемпионством. Если честно, он будет зол, если «Уорриорз» ничего не предпримут и проиграют в плей-ин», – сказал функционер.

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2 комментария

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Xell
Если честно они и в прошлом сезоне не должны были брать титул. Дико повезло.
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Лебарь
СТЭФ и недоволен, хм, оксиморон, ИМХО, конечно.
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