Чемпионат Франции. «Лимож» – «Нантер», «Нанси» – «Гравлин-Дюнкерк»

В субботу, 14 января, в рамках регулярного чемпионата французской лиги LNB Pro А состоятся три матча.

«Лимож» примет « », «Нанси» дома сыграет с «Гравлин-Дюнкерком».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Нанси – Гравлин-Дюнкерк Дата проведения 14 января, 22.00, «Palais des Sports Jean Weille» Онлайн матча

Лимож – Нантер Дата проведения 14 января, 22.00, «Palais des sports de Beaublanc» Онлайн матча

Положение команд: Монако – 13-3, Метрополитан – 12-4, Шоле – 12-4, Дижон – 11-5, Виллербан – 9-7, – 9-7, – 9-7, Ле-Ман – 9-7, Страсбур – 8-8, Роанн – 8-9, Париж – 7-9, Гравлин-Дюнкерк – 7-9, Нантер – 6-9, По-Ортез – 6-10, Блуа – 5-10, Нанси – 5-11, Ле-Портель – 5-12, Фос Прованс – 4-12.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Вся карьера Майкла Джордана прошла под Sirius. Полторы минуты мурашек от навсегда связанного с ней величия

«Финикс» был лучшей командой НБА последних двух лет, а сейчас проигрывает всем подряд. Виноваты травмы и нелюбовь