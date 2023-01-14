Чемпионат Франции. «Лимож» – «Нантер», «Нанси» – «Гравлин-Дюнкерк»

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В субботу, 14 января, в рамках регулярного чемпионата французской лиги LNB Pro А состоятся три матча.

«Лимож» примет «Нантер», «Нанси» дома сыграет с «Гравлин-Дюнкерком».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Нанси – Гравлин-Дюнкерк
Дата проведения
14 января, 22.00, «Palais des Sports Jean Weille»
Онлайн матча

Лимож – Нантер
Дата проведения
14 января, 22.00, «Palais des sports de Beaublanc»
Онлайн матча

Бурк – Фос Прованс
Дата проведения
14 января, 22.00, «Ekinox»
Онлайн матча

Положение команд: Монако – 13-3, Метрополитан – 12-4, Шоле – 12-4, Дижон – 11-5, Виллербан – 9-7, Бурк – 9-7, Лимож – 9-7, Ле-Ман – 9-7, Страсбур – 8-8, Роанн – 8-9, Париж – 7-9, Гравлин-Дюнкерк – 7-9, Нантер – 6-9, По-Ортез – 6-10, Блуа – 5-10, Нанси – 5-11, Ле-Портель – 5-12, Фос Прованс – 4-12.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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