Чемпионат Франции. «Роанн» сыграет с «Ле-Портелем»

Теги результаты чемпионат Франции Роанн Ле-Портель Баскетбол

В пятницу, 13 января, в рамках регулярного чемпионата французской лиги LNB Pro А «Роанн» дома сыграет с «Ле-Портелем».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Роанн – Ле-Портель
Дата проведения
13 января, 22.00, «Halle André-Vacheresse»
Онлайн матча

Положение команд: Монако – 13-3, Метрополитан – 12-4, Шоле – 12-4, Дижон – 11-5, Виллербан – 9-7, Бурк – 9-7, Лимож – 9-7, Ле-Ман – 9-7, Страсбур – 8-8, Роанн – 7-9, Париж – 7-9, Гравлин-Дюнкерк – 7-9, Нантер – 6-9, По-Ортез – 6-10, Блуа – 5-10, Ле-Портель – 5-11, Нанси – 5-11, Фос Прованс – 4-12.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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