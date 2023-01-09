Чемпионат Франции. «Метрополитан» встретится с «Виллербаном»

В понедельник, 9 января, в рамках регулярного чемпионата французской лиги LNB Pro A «Метрополитан» Виктора Вембаньямы дома встретится с « ».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Метрополитан – LDLC АСВЕЛ Дата проведения 9 января, 22.00, «Palais des Sports Marcel Cerdan» Онлайн матча

Положение команд: Монако – 13-3, Шоле – 12-4, – 11-4, Дижон – 11-5, Виллербан – 9-6, Бурк – 9-7, Лимож – 9-7, Ле-Ман – 9-7, Страсбур – 8-8, Роанн – 7-9, Париж – 7-9, Гравлин-Дюнкерк – 7-9, Нантер – 6-9, По-Ортез – 6-10, Блуа – 5-10, Ле-Портель – 5-11, Нанси – 5-11, Фос Прованс – 4-12.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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