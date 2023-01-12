«Виллербан» близок к подписанию Ди Боста
«Виллербан» близок к договоренности о подписании контракта с защитником Ди Бостом (33 года, 188 см).
Ожидается, что соглашение будет рассчитано до 2024 года.
Бост последние полтора года провел в «Галатасарае». В нынешнем сезоне в матчах чемпионата Турции американец с болгарским паспортом набирает 11,1 очка, 5,4 передачи и 2,3 подбора в среднем за игру.
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