«Виллербан» близок к подписанию Ди Боста

« » близок к договоренности о подписании контракта с защитником (33 года, 188 см).

Ожидается, что соглашение будет рассчитано до 2024 года.

Бост последние полтора года провел в « ». В нынешнем сезоне в матчах чемпионата Турции американец с болгарским паспортом набирает 11,1 очка, 5,4 передачи и 2,3 подбора в среднем за игру.

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