Айзейя Кэнан выписан из больницы и может сыграть в матче против «Реала»

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Разыгрывающий «Олимпиакоса» Айзейя Кэнан, который в пятницу был госпитализирован с камнем в почке, уже выписан из больницы. Ожидается, что американец примет участие в матче 20-тура Евролиги против «Реала» 20 января.

31-летний игрок был доставлен в больницу, вернувшись в Афины после выездной игры с итальянским «Виртусом». Кэнан испытывал сильную боль. Как показали анализы, боль была вызвана камнем в почках.

Кэнан провел выходные дома и почувствовал себя лучше. Игроку помогли лекарства, и он избежал операции.

В нынешнем сезоне Евролиги бывший игрок УНИКСа набирает 5,6 очка, 0,8 подбора и 0,9 передачи в среднем за встречу.

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1 комментарий

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felix_r
разыгрывающий? ЛОЛ !
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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