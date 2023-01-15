Айзейя Кэнан выписан из больницы и может сыграть в матче против «Реала»

Разыгрывающий « » Айзейя Кэнан, который в пятницу был госпитализирован с камнем в почке, уже выписан из больницы. Ожидается, что американец примет участие в матче 20-тура Евролиги против « » 20 января.

31-летний игрок был доставлен в больницу, вернувшись в Афины после выездной игры с итальянским «Виртусом». Кэнан испытывал сильную боль. Как показали анализы, боль была вызвана камнем в почках.

Кэнан провел выходные дома и почувствовал себя лучше. Игроку помогли лекарства, и он избежал операции.

В нынешнем сезоне бывший игрок УНИКСа набирает 5,6 очка, 0,8 подбора и 0,9 передачи в среднем за встречу.

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