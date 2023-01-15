Айзейя Кэнан выписан из больницы и может сыграть в матче против «Реала»
Разыгрывающий «Олимпиакоса» Айзейя Кэнан, который в пятницу был госпитализирован с камнем в почке, уже выписан из больницы. Ожидается, что американец примет участие в матче 20-тура Евролиги против «Реала» 20 января.
31-летний игрок был доставлен в больницу, вернувшись в Афины после выездной игры с итальянским «Виртусом». Кэнан испытывал сильную боль. Как показали анализы, боль была вызвана камнем в почках.
Кэнан провел выходные дома и почувствовал себя лучше. Игроку помогли лекарства, и он избежал операции.
В нынешнем сезоне Евролиги бывший игрок УНИКСа набирает 5,6 очка, 0,8 подбора и 0,9 передачи в среднем за встречу.
«Не трачу деньги на украшения или автомобили». Айзейя Кэнан – о том, как ураган изменил его отношение к жизни
1 комментарий