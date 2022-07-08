Айзейя Кэнан стал игроком «Олимпиакоса». Контракт до 2024 года

объявил о подписании контракта с разыгрывающим Айзейей Кэнаном (31 год, 183 см).

Соглашение рассчитано до 2024 года.

Минувший сезон американский игрок начинал в УНИКСе, но после отстранения российских команд от участия в перешел в «Галатасарай».

Кэнан провел 12 матчей в чемпионате Турции, набирая в среднем 11,3 очка, 2,2 передачи и 1,9 подбора при реализации 43,2% из-за дуги.

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