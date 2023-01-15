«Атланта» отчислит Джарретта Калвера и подпишет Донована Уильямса

« » подпишет двусторонний контракт со свингменом Донованом Уильямсом (21 год, 198 см).

Чтобы освободить место в составе, команда расстанется с форвардом (23 года, 198 см), который был выбран под 6-м номером драфта-2019.

Уильямс выступает в G-лиге за «Лонг-Айленд», набирая 15,6 очка, 2,6 подбора, 1,4 передачи и 1,3 перехвата в среднем за матч.

Калвер провел за «Хоукс» 10 матчей, набирая в среднем 4,4 очка и 3,8 подбора.

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