Судьи дали поздний тайм-аут «Оклахоме», когда Оби Топпин уже перехватил мяч в близкой концовке
Арбитры приняли сомнительное решение в важный момент.
За 22 секунды до конца второго овертайма в матче «Индиана» – «Оклахома» форварду «Пэйсерс» Оби Топпину удалось сократить отставание своей команды до «-4» (135:139).
Затем Топпин перехватил передачу центрового «Оклахомы» Чета Холмгрена из-за лицевой, но в этот момент прозвучал свисток: «Тандер», по мнению судей, успели взять тайм-аут.
За оставшееся время действующие чемпионы довели матч до победы – 141:135.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал Chaz NBA
