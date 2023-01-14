Джейсон Тейтум – об изображении именных кроссовок в сети: «Ненастоящая фотография»
В интернете появилась фотография предполагаемой первой модели именных кроссовок звезды «Селтикс» Джейсона Тейтума.
Тейтум во время пресс-конференции отреагировал на публикацию фотографии, которая стала популярной в сети.
«Надо сказать, что это ненастоящая фотография. Совсем необязательно, что кроссовки выглядят так, как на снимке.
Когда я увидел этот слив в сети, то ребенок во мне захотел опубликовать реальную картинку.
Дебют моих кроссовок состоится очень, очень скоро», – заявил форвард.
Суперзвезды НБА порой выходили на площадку в уродцах от странных брендов
Фото: kicksvisionofficial
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