В интернете появилась фотография предполагаемой первой модели именных кроссовок звезды «Селтикс» .

Тейтум во время пресс-конференции отреагировал на публикацию фотографии, которая стала популярной в сети.

«Надо сказать, что это ненастоящая фотография. Совсем необязательно, что кроссовки выглядят так, как на снимке.

Когда я увидел этот слив в сети, то ребенок во мне захотел опубликовать реальную картинку.

Дебют моих кроссовок состоится очень, очень скоро», – заявил форвард.

Суперзвезды НБА порой выходили на площадку в уродцах от странных брендов

Фото: kicksvisionofficial