Эмил Райкович: «Нужно подходить к предстоящей игре с «Астаной» серьезно»

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович призвал команду серьезно подойти к предстоящему домашнему матчу против «Астаны» в рамках Лиги ВТБ.

« » провела на днях очень приличный матч. Нам нужно подходить к предстоящей игре серьезно, с должным уважением к нашим соперникам и болельщикам.

Нам нужно защищать свою площадку, продолжать победную серию и готовиться к следующей стадии сезона», – сказал Райкович.

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