«Юта» готова к обмену любого из игроков за исключением Лаури Маркканена и Уокера Кесслера

«Юта» готова принять активное участие в обменах перед дедлайном.

По информации обозревателя USA Today Джеффа Зилджитта, в команде рассмотрят предложения по большинству игроков в составе.

«Юта» готова к обмену любого из игроков за исключением потенциального олл-стара Лаури Маркканена и новичка », – пишет Зилджитт.

«Джаз» выменяли Маркканена в сделке с участием Донована Митчелла в межсезонье-2022. Финн в нынешнем сезоне набирает 24,6 очка и 8,6 подбора в среднем за игру.

Кессллер – 22-й номер драфта-2022.

Лаури Маркканен вдохновляет сенсационный старт «Юты». Дирижирует атакой и удостаивается сравнений с Лэрри Бердом