«Юта» готова к обмену любого из игроков за исключением Лаури Маркканена и Уокера Кесслера
«Юта» готова принять активное участие в обменах перед дедлайном.
По информации обозревателя USA Today Джеффа Зилджитта, в команде рассмотрят предложения по большинству игроков в составе.
«Юта» готова к обмену любого из игроков за исключением потенциального олл-стара Лаури Маркканена и новичка Уокера Кесслера», – пишет Зилджитт.
«Джаз» выменяли Маркканена в сделке с участием Донована Митчелла в межсезонье-2022. Финн в нынешнем сезоне набирает 24,6 очка и 8,6 подбора в среднем за игру.
Кессллер – 22-й номер драфта-2022.
Лаури Маркканен вдохновляет сенсационный старт «Юты». Дирижирует атакой и удостаивается сравнений с Лэрри Бердом
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