Лаури Маркканен: «Уилл Харди сказал мне: «Я хочу от тебя того же, что ты делал на Евробаскете»

Форвард «Юты» и сборной Финляндии Лаури Маркканен рассказал, как он узнал об обмене из «Кавальерс» в «Джаз» накануне открытия Евробаскета-2022.

«Обмен произошел накануне нашей первой игры на Евробаскете, поэтому я был полностью сосредоточен на турнире. Я немного расстроился. Мы думали, что обрели свой дом в Кливленде, так что это было немного тяжело.

Потом кто-то позвонил мне по FaceTimes с неизвестного американского номера, но я не был готов ответить. Как выяснилось, я пропустил первый звонок главного тренера «Юты» . Но я сразу перезвонил ему. Это было просто краткое знакомство, он позволил мне сосредоточиться на выступлении за сборную.

Когда я впервые приехал в Юту, Харди сказал мне: «Я хочу от тебя того же, что ты делал на ». Думаю, что это облегчило мне задачу», – рассказал Маркканен.

Лаури Маркканен вдохновляет сенсационный старт «Юты». Дирижирует атакой и удостаивается сравнений с Лэрри Бердом