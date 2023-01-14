Лаури Маркканен стал автором победного блок-шота на последних секундах матча с «Орландо»
Форвард «Юты» Лаури Маркканен стал автором победного блок-шота на последних секундах матча с «Орландо» (112:108).
Маркканен накрыл 3-очковый бросок форварда «Мэджик» Франца Вагнера при «+3» за 6,8 секунды до финальной сирены, после чего подобрал мяч.
На счету финна 28 очков, 12 подборов и 1 блок-шот.
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