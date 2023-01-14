Лаури Маркканен стал автором победного блок-шота на последних секундах матча с «Орландо»

Теги Орландо НБА видео Юта Лаури Маркканен Франц Вагнер Баскетбол

Форвард «Юты» Лаури Маркканен стал автором победного блок-шота на последних секундах матча с «Орландо» (112:108).

Маркканен накрыл 3-очковый бросок форварда «Мэджик» Франца Вагнера при «+3» за 6,8 секунды до финальной сирены, после чего подобрал мяч.

На счету финна 28 очков, 12 подборов и 1 блок-шот.

Вся карьера Майкла Джордана прошла под Sirius. Полторы минуты мурашек от навсегда связанного с ней величия

«Финикс» был лучшей командой НБА последних двух лет, а сейчас проигрывает всем подряд. Виноваты травмы и нелюбовь

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
GuillermoCoria
Парадокс в том, что твердолобые американцы по-прежнему не понимают, что такое Евролига... Хотя Дончич, Йокич и Маркканнен разрывают лигу.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Аркадий Байдерин
В Юте прям расцвел
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий