Форвард «Юты» стал автором победного блок-шота на последних секундах матча с « » (112:108).

Маркканен накрыл 3-очковый бросок форварда «Мэджик» при «+3» за 6,8 секунды до финальной сирены, после чего подобрал мяч.

На счету финна 28 очков, 12 подборов и 1 блок-шот.

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