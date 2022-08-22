Джейсон Тейтум – о совместной тренировке с Дюрэнтом: «Если один из лучших игроков хочет потренироваться со мной, почему я должен отказываться?»

Форвард объяснил фотографию его совместной тренировки с Кевином Дюрэнтом («Бруклин»), которая появилась в сети на фоне слухов о возможном обмене Дюрэнта в «Селтикс».

«Я знаком с Кей Ди еще со школы. Мы вместе играли за сборную США. В прошлом году мы провели вместе пять недель, побывав и в Лас-Вегасе, и в Токио. У нас братские отношения.

Кей Ди – один из лучших игроков в истории. Если один из лучших игроков хочет потренироваться со мной, и я могу чему-то научиться у него, почему я должен отказываться? Если я буду все время волноваться о том, что подумают другие, я сойду с ума», – сказал Тейтум.

Кевин Дюрэнт потребовал уволить генменеджера «Бруклина». Он прав, считая Шона Маркса некомпетентным?

Фото: VCP Hoops.