Кристапс Порзингис – о Дончиче: «Мы просто не подходили друг другу»

Форвард объяснил, почему не смог сыграться с в .

«На бумаге это было идеальное решение, но результат не соответствовал тому, чего мы хотели. Мы просто не подходили друг другу. В работе иногда такое случается. Лука – исключительный талант. Вокруг него нужно собраться идеальную команду, чтобы выжать максимум. Я просто не подошел на эту роль», – заявил Порзингис.

«Маверикс» обменяли латвийского баскетболиста в феврале этого года. В общей сложности он провел 144 матча за техасскую команду (2019-2022).

В нынешнем сезоне Порзингис набирает 21,8 очка, 8,8 подборв и 1,5 блок-шота в среднем за игру.

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