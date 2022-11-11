Лука Дончич: «Ужасно сыграл в последних двух матчах. Эти два поражения – моя вина»

Разыгрывающий «Далласа» после поражения от (105:113) ответил на вопрос репортера о том, что случилось с нападением команды во второй половине встречи.

«Вы задавали мне тот же вопрос вчера вечером. Я ужасно сыграл в этих двух матчах. Эти два поражения – моя вина. Нам нужно с этим разобраться. Мы должны были выигрывать эти два матча, но мы этого не сделали. Я должен понять причину.

Хорошая защита, усталость, всего понемногу. У меня было очень насыщенное лето. Я чувствовал усталость в последних двух матчах. Но это не оправдание», – сказал словенец.

Вчера проиграл «Орландо» – 87:94.

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