Лука Дончич: «Ужасно сыграл в последних двух матчах. Эти два поражения – моя вина»
Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич после поражения от «Вашингтона» (105:113) ответил на вопрос репортера о том, что случилось с нападением команды во второй половине встречи.
«Вы задавали мне тот же вопрос вчера вечером. Я ужасно сыграл в этих двух матчах. Эти два поражения – моя вина. Нам нужно с этим разобраться. Мы должны были выигрывать эти два матча, но мы этого не сделали. Я должен понять причину.
Хорошая защита, усталость, всего понемногу. У меня было очень насыщенное лето. Я чувствовал усталость в последних двух матчах. Но это не оправдание», – сказал словенец.
Вчера «Даллас» проиграл «Орландо» – 87:94.
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