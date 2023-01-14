Форвард «Уизардс» рассказал о том, почему после удачного старта не заладилась его карьера в «Никс».

«Если бы мог вернуться и сделать все иначе? Я бы точно так сделал. Но важно помнить, что я получил травму. Если бы продолжал играть, все было бы совсем иначе. Тогда я был молод и слушал людей, слушал то, что они говорят мне, слушал, что должен делать со своей карьерой. Я был молод и просто не знал других примеров. Вот как обстояли дела в то время. Могу сказать только хорошее об организации, потому что мне очень понравилось играть там, в Нью- , играть ради местных болельщиков.

Выступление в Нью-Йорке – это было исполнением мечты. В тот момент я не понимал, что там все устроено немного иначе, не так, как везде. Нью-Йорк – особенное место. «Мэдисон Сквер Гарден» – особенное место, мне не доводилось встречать что-то подобное. Но в тот момент я думал, что так все работает в каждой команде. Мне было очень интересно играть в «Гардене».

Какие вещи сделал бы по-другому? Не хочу вдаваться в подробности, но то, как все сложилось в плане общения и коммуникации – это не мой стиль. Мой стиль мог быть другим в зависимости от того, что нужно было сделать. Возможно, я ошибаюсь. Возможно, мой стиль мог остаться неизменным, независимо от ситуации. Но я был не прав. Я плыл по течению.

Если бы я не получил серьезную травму, все могло сложиться иначе. Но я не могу все время сожалеть об этом. Надо двигаться вперед. Сейчас я очень доволен в . Сосредоточен на настоящем и на том, что будет впереди», – заявил Порзингис.

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