Форвард «Санз» рассказал о том, как переживает ситуацию с отлучением от команды.

В межсезонье у Краудера возникли разногласия с тренерским штабом по поводу его роли, в результате было принято решение, что « » обменяет игрока.

На данный момент Краудер все еще числится в «Санз», но не провел ни одного матча и находится вне команды.

«Я разговаривал с каждым игроком, с которым вместе выступал за «Санз», и все они подчеркивали, как сильно им меня не хватает. Они говорили о том, что уважают мое решение. Я очень благодарен за их понимание. Этот шаг, когда меня выталкивали за дверь, был ошеломляющим ударом не только для меня, но и для моих товарищей по команде, вы можете понять это из разговоров с ними и со мной, а также из разговоров, которые у нас были за закрытыми дверями.

Я продолжу готовиться к возвращению на ежедневной основе. Как только дождусь своего шанса, продолжу быть собой, продолжу оставаться лидером на площадке, в раздевалке и за ее пределами.

Я признателен, что мои одноклубники оценили мои лидерские качества. Тренеры же не оценили то, что я привнес в команду и организацию. Это болезненная ситуация для меня, это сбивает с толку. И это не имеет ничего общего с финансовыми или контрактными разногласиями», – заявил Краудер.

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