Единая лига ВТБ опубликовала календарь второго этапа регулярного чемпионата-2022/23

Теги Единая лига ВТБ Баскетбол

Единая лига ВТБ на официальном сайте опубликовала календарь второго этапа регулярного чемпионата-2022/23. Он начнется 28 января и завершится 26 марта.

В нынешнем сезоне регулярный чемпионат Лиги ВТБ проходит в два этапа. 

По итогам первого этапа шесть лучших команд попадают в группу «А» и автоматически выходят в плей-офф, шесть других будут играть между собой в группе «Б». Две лучшие команды группы «Б» по итогам второго этапа «регулярки» также выйдут в плей-офф.

Группа «А»: ЦСКА, УНИКС, «Зенит», МБА, «Нижний Новгород», «Локомотив-Кубань». Группа «Б»: «Парма», «Самара», «Автодор», «Енисей», «Астана», «Минск».

Очки, набранные на первом этапе регулярного сезона, будут учитываться на втором этапе.

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