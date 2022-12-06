Николас Пицилкас: «В эпизоде на последних секундах овертайма в матче УНИКС-ЦСКА судьи поступили верно»

Руководитель судейского департамента Единой Лиги ВТБ Николас Пицилкас на примере концовки матча УНИКСа против ЦСКА разъяснил правила, касающийся использования системы видеоповтора (IRS) для судей и челленджей тренеров.

«В эпизоде на последних секундах овертайма в матче УНИКС-ЦСКА судьи поступили верно – в соответствии с Правилами баскетбола ФИБА. Возможность использования IRS или тренерского челленджа в отношении просмотра наличия или отсутствия фола правилами не предусмотрена», – заявил Пицилкас.

В заключительной атаке матча при счете 95:93 в пользу ЦСКА разыгрывающий УНИКСа Ненад Димитриевич совершил трехочковый бросок с сопротивлением , который мог принести победу казанской команде. Бросок оказался неточным, а судьи не зафиксирали нарушения правил.

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