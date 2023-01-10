«Валенсия» может вернуть Ненада Димитриевича, который играет за УНИКС на правах аренды
«Валенсия» рассматривает вариант с возвращением в команду разыгрывающего Ненада Димитриевича (24 года, 190 см).
Об этом сообщает испанский журналист Жерар Соле.
Участник Евролиги может вернуть Димитриевича, так как на данный момент испытывает серьезные проблемы с первыми номерами.
Димитриевич играет за УНИКС на правах аренды. В матчах Лиги ВТБ северомакедонец набирает в среднем по 11,8 очка и 6,3 передачи за игру.
Канал Лазаря. Как греческий Гринч чуть не украл Новый год
Вау-эффект Халибертона, радужные перспективы «Орландо». Любимые игроки и команда декабря
1 комментарий