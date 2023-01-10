«Валенсия» может вернуть Ненада Димитриевича, который играет за УНИКС на правах аренды

« » рассматривает вариант с возвращением в команду разыгрывающего (24 года, 190 см).

Об этом сообщает испанский журналист Жерар Соле.

Участник Евролиги может вернуть Димитриевича, так как на данный момент испытывает серьезные проблемы с первыми номерами.

Димитриевич играет за на правах аренды. В матчах Лиги ВТБ северомакедонец набирает в среднем по 11,8 очка и 6,3 передачи за игру.

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