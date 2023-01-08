Чемпионат Франции. «Гравлин-Дюнкерк» примет «Ле-Портель», «Монако» сыграет с «По-Ортезом»
В воскресенье, 8 января, в рамках регулярного чемпионата французской лиги LNB Pro A пройдут три матча.
«Гравлин-Дюнкерк» примет «Ле-Портель», «Монако» дома сыграет с «По-Ортезом».
Чемпионат Франции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 8 января, 17.15, «Sportica»
- Дата проведения
- 8 января, 19.00, «Antarès»
- Дата проведения
- 8 января, 19.00, «Салле Гастон Медесен»
Положение команд: Монако – 12-3, Шоле – 12-4, Метрополитан – 11-4, Дижон – 11-5, Виллербан – 9-6, Бурк – 9-7, Лимож – 9-7, Ле-Ман – 8-7, Страсбур – 8-8, Роанн – 7-9, Париж – 7-9, Нантер – 6-9, Гравлин-Дюнкерк – 6-9, По-Ортез – 6-9, Блуа – 5-9, Ле-Портель – 5-10, Нанси – 5-11, Фос Прованс – 4-12.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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