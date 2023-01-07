Чемпионат Франции. «Лимож» сыграет с «Бурком», «Нантер» примет «Шоле» и другие матчи
В субботу, 7 января, в рамках регулярного чемпионата французской лиги LNB Pro A пройдут четыре матча.
«Лимож» сыграет дома с «Бурком», «Нантер» примет на своей площадке «Шоле».
Чемпионат Франции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 7 января, 22.00, «Rhénus Sport»
- Дата проведения
- 7 января, 22.00
- Дата проведения
- 7 января, 22.00, «Palais des sports de Beaublanc»
- Дата проведения
- 7 января, 22.00, «Palais des Sports Jean-Michel Geoffroy»
Положение команд: Монако – 12-3, Метрополитан – 11-4, Шоле – 11-4, Дижон – 10-5, Бурк – 9-6, Виллербан – 9-6, Лимож – 8-7, Ле-Ман – 8-7, Страсбур – 7-8, Роанн – 7-8, Париж – 7-9, Нантер – 6-8, Гравлин-Дюнкерк – 6-9, Блуа – 5-9, По-Ортез – 6-9, Нанси – 5-10, Ле-Портель – 5-10, Фос Прованс – 4-12.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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