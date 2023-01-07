Чемпионат Франции. «Лимож» сыграет с «Бурком», «Нантер» примет «Шоле» и другие матчи

В субботу, 7 января, в рамках регулярного чемпионата французской лиги LNB Pro A пройдут четыре матча.

« » сыграет дома с « », «Нантер» примет на своей площадке «Шоле».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Лимож – Бурк Дата проведения 7 января, 22.00, «Palais des sports de Beaublanc» Онлайн матча

Дижон – Нанси Дата проведения 7 января, 22.00, «Palais des Sports Jean-Michel Geoffroy» Онлайн матча

Положение команд: Монако – 12-3, Метрополитан – 11-4, Шоле – 11-4, – 10-5, Бурк – 9-6, – 9-6, Лимож – 8-7, Ле-Ман – 8-7, – 7-8, – 7-8, Париж – 7-9, – 6-8, Гравлин-Дюнкерк – 6-9, Блуа – 5-9, По-Ортез – 6-9, Нанси – 5-10, Ле-Портель – 5-10, Фос Прованс – 4-12.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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