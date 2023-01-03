Райан Боутрайт: «Предвкушаем важную игру перед родными трибунами»
Защитник «Автодора» Райан Боутрайт поделился ожиданиями от матча Единой Лиги ВТБ против пермской «Пармы».
«Мы с нетерпением ждем возвращения на площадку после двухнедельного перерыва и предвкушаем важную игру перед родными трибунами. Это будет действительно хороший матч против сильного соперника. Поэтому нам понадобится максимальная поддержка наших болельщиков и города Саратова», – заявил Боутрайт.
«Автодор» выиграл 5 последних домашних матчей, включая встречу с действующим чемпионом Единой лиги ВТБ «Зенитом» (91:79) 18 декабря.
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