Райан Боутрайт: «Предвкушаем важную игру перед родными трибунами»

Защитник «Автодора» Райан Боутрайт поделился ожиданиями от матча против пермской «Пармы».

«Мы с нетерпением ждем возвращения на площадку после двухнедельного перерыва и предвкушаем важную игру перед родными трибунами. Это будет действительно хороший матч против сильного соперника. Поэтому нам понадобится максимальная поддержка наших болельщиков и города Саратова», – заявил Боутрайт.

« » выиграл 5 последних домашних матчей, включая встречу с действующим чемпионом Единой лиги ВТБ « » (91:79) 18 декабря.

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