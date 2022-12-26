Разыгрывающий «Мэверикс» помог команде одержать победу над « » (124:115) в рождественский день.

Дончич записал на свой счет 32 очка (9 из 16 с игры), 9 подборов и 9 передач за 39 минут на площадке.

В активе словенца также 2 перехвата при 3 потерях.

6 из 9 передач Луки пришлись на третью четверть, в которой техасцы набрали 51 очко, установив новый рекорд для матчей НБА на Рождество.

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