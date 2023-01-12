«Клипперс», «Никс» и «Рэпторс» заинтересованы в приобретении Майлза Тернера

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Если переговоры «Индианы» и Майлза Тернера о продлении контракта в конечном итоге ни к чему не приведут, «Нью-Йорк» и «Торонто» будут заинтересованы в приобретении центрового, сообщает инсайдер Yahoo! Sports Джейк Фишер.

Еще одна команда, которая проявляет интерес к Тернеру – это «Клипперс».

Ранее сообщалось, что 26-летний центровой отклонил предложения «Пэйсерс» о продлении контракта.

Текущий контракт Тернера заканчивается летом 2023 года. Он претендует на зарплату не менее 20 миллионов долларов.

В нынешнем сезоне Тернер показывает лучшие за карьеру 17,0 очка и 7,9 подбора в среднем за матч.

«Бостон» дает 36-летнему центровому новый контракт на 10 млн в год. Вы удивитесь, но это совсем не много

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