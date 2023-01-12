Рик Карлайл: «Я не заинтересован в обмене Майлза Тернера»

Главный тренер «Индианы» пошутил по поводу отсутствия центрового во вчерашнем матче против «Нью-Йорка» (113:119).

«Его еще не обменяли, если верить твиттеру. Поверьте мне, я не заинтересован в обмене Майлза Тернера», – посмеялся тренер.

По словам Карлайла, Тернер пропустил матч из-за болей в спине. В последнее время центровой часто упоминается в слухах о возможных обменах.

Вау-эффект Халибертона, радужные перспективы «Орландо». Любимые игроки и команда декабря