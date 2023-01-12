Игровая майка Кобе Брайанта может быть продана за 7 млн долларов
В начале февраля на аукционе Sotheby’s будет продана игровая майка легендарного защитника «Лейкерс» Кобе Брайанта, в которой он провел 25 матчей в сезоне-2007/08.
Sotheby’s оценивает майку с автографом в 5-7 миллионов долларов. Она может стать самой дорогой вещью Брайанта, когда-либо проданной на аукционах.
По итогам регулярного чемпионата сезона-2007/08 Брайант получил свою единственную награду MVP лиги. Майка использовалась в пяти предсезонных матчах, 14 матчах регулярного чемпионата и шести матчах плей-офф. В ней Кобе набрал 645 очков.
Брайант погиб 26 января 2020 года в результате крушения частного вертолета недалеко от Лос-Анджелеса. В числе погибших пассажиров была также 13-летняя дочь Брайанта Джианна.
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и в чём смысл потом всем показывать эту майку? примерно так же как кусок картонки продают за сотни тыс. типа из того времени. и чё? 🗿
Через две недели три года ...а до сих пор кажется что это чья то злая шутка