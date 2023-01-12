Игровая майка Кобе Брайанта может быть продана за 7 млн долларов

Теги Лейкерс Кобе Брайант НБА фото игровая форма стиль деньги Баскетбол

В начале февраля на аукционе Sotheby’s будет продана игровая майка легендарного защитника «Лейкерс» Кобе Брайанта, в которой он провел 25 матчей в сезоне-2007/08.

Sotheby’s оценивает майку с автографом в 5-7 миллионов долларов. Она может стать самой дорогой вещью Брайанта, когда-либо проданной на аукционах.

По итогам регулярного чемпионата сезона-2007/08 Брайант получил свою единственную награду MVP лиги. Майка использовалась в пяти предсезонных матчах, 14 матчах регулярного чемпионата и шести матчах плей-офф. В ней Кобе набрал 645 очков.

Брайант погиб 26 января 2020 года в результате крушения частного вертолета недалеко от Лос-Анджелеса. В числе погибших пассажиров была также 13-летняя дочь Брайанта Джианна.

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9 комментариев

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bodros
Ответ Виталий Попов
Там дырка на спине! За 15 надо!
Представляешь себе сколько будут те самые шорты Пирса стоить 😂😂😂
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bodros
Ответ gangstabob90
До сих пор на слезы пробивает.. верите нет..
Иди нафиг поюсо&₽043р😏
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quznez
не понимаю, как можно доказать, что это именно та майка. роспись можно нарисовать, подсунуть любую, что с большой вероятностью так и есть.
и в чём смысл потом всем показывать эту майку? примерно так же как кусок картонки продают за сотни тыс. типа из того времени. и чё? 🗿
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Be1983kot18leta@gmail.com
Ответ gangstabob90
До сих пор на слезы пробивает.. верите нет..
Конечно верим
Через две недели три года ...а до сих пор кажется что это чья то злая шутка
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-3
-3
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*MVP*
Ответ Виталий Попов
Там дырка на спине! За 15 надо!
думаю, это только увеличивает ее стоимость
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Виталий Попов
Там дырка на спине! За 15 надо!
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gangstabob90
До сих пор на слезы пробивает.. верите нет..
+11
-3
+8
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gukmamop
Почему так мало? Надо минимум за 20 миллионов продать .
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Денис Забелин
Король должен купить майку, было бы эпично.
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-2
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