Игровая майка Кобе Брайанта может быть продана за 7 млн долларов

В начале февраля на аукционе Sotheby’s будет продана игровая майка легендарного защитника «Лейкерс» , в которой он провел 25 матчей в сезоне-2007/08.

Sotheby’s оценивает майку с автографом в 5-7 миллионов долларов. Она может стать самой дорогой вещью Брайанта, когда-либо проданной на аукционах.

По итогам регулярного чемпионата сезона-2007/08 Брайант получил свою единственную награду MVP лиги. Майка использовалась в пяти предсезонных матчах, 14 матчах регулярного чемпионата и шести матчах плей-офф. В ней Кобе набрал 645 очков.

Брайант погиб 26 января 2020 года в результате крушения частного вертолета недалеко от Лос-Анджелеса. В числе погибших пассажиров была также 13-летняя дочь Брайанта Джианна.

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