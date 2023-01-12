«Бруклин» отчислил Алондеса Уильямса

« » выставил атакующего защитника Алондеса Уильямса (23 года, 196 см) на рынок отказов.

Уильямс подписал двусторонний контракт с «Нетс» 4 июля 2022 года. Защитник принял участие в одном матче, не набрав ни одного очка за 5 минут. Уильямс также сыграл 11 матчей в G-лиге, набирая в среднем 9,9 очка, 3,5 подбора и 2,5 передачи.

В составе «Бруклина» осталось 16 игроков, в том числе один игрок на двустороннем контракте.

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