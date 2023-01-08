«Индиана» и Майлз Тернер не договорились о продлении контракта

Теги возможные переходы Индиана НБА Майлз Тернер Марк Стейн Баскетбол

Центровой «Индианы» Майлз Тернер отклонил предложения о продлении контракта, пишет инсайдер НБА Марк Стейн.

Ранее сообщалось, что «Пэйсерс» обменяют 26-летнего баскетболиста, если не смогут подписать новое соглашение.

Текущий контракт Тернера заканчивается летом 2023 года. Он претендует на зарплату не менее 20 миллионов долларов.

В нынешнем сезоне центровой показывает лучшие за карьеру 16,7 очка и 7,9 подбора в среднем за матч.

Мужик так фанател от Айверсона, что стал главным тату-мастером НБА. Теперь летает в отпуск с Дюрэнтом и сотрудничает с Jordan Brand

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