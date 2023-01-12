Джа Морэнт поставил сверху с сопротивлением Якоба Пелтля
Разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт стал автором эффектного данка в матче с «Сан-Антонио» (135:129).
Морэнт поставил сверху с сопротивлением центрового «Сперс» Якоба Пелтля.
На счету Джа 38 очков, 5 подборов и 4 передачи.
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