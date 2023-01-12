Джа Морэнт поставил сверху с сопротивлением Якоба Пелтля

Теги Мемфис Сан-Антонио НБА видео Якоб Пелтль Джа Морэнт Баскетбол

Разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт стал автором эффектного данка в матче с «Сан-Антонио» (135:129).

Морэнт поставил сверху с сопротивлением центрового «Сперс» Якоба Пелтля.

На счету Джа 38 очков, 5 подборов и 4 передачи.

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1 комментарий

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siberiancom
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Как же он взлетает. Прыжок у Моранта — это конечно нечто.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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