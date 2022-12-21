Евролига. Женщины. «Фенербахче» – «Бурж», «Жирона» сыграет с «Авенидой» и другие матчи

В среду, 21 декабря, в рамках регулярного чемпионата женской Евролиги состоятся пять матчей.

Турецкий «Фенербахче» примет французский «Бурж», во встрече испанских клубов «Жирона» сыграет с «Авенидой».

Регулярный чемпионат

Женщины

Группа А

Фенербахче Турция – Бурж Франция

21 декабря. 19:00

Пулковице Польша – Сексард Венгрия

21 декабря. 21:00

Виртус Италия – УСК Прага Чехия

21 декабря. 22:30

Турнирное положение: УСК Прага Чехия – 3-1, Валенсия Испания – 3-1, Пулковице Польша – 3-1, Бурж Франция – 2-2, Фенербахче Турция – 2-2, Сексард Венгрия – 2-2, Виртус Италия – 1-3, Олимпиакос Греция – 0-4.

Группа B

ДВТК Венгрия – Ланды Франция

21 декабря. 20:10

Жирона Испания – Авенида Испания

21 декабря. 21:00

Турнирное положение: Авенида Испания – 4-1, Фамила Италия – 4-1, Шопрон Венгрия – 3-2, Жирона Испания – 3-2, Мерсин Турция – 2-3, ДВТК Венгрия – 2-3, Мехелен Бельгия – 1-4, Ланды Франция – 1-4.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Гонка за MVP. Тейтум готовится стать первым американским MVP за пять лет, Яннис, Дончич и Йокич пытаются этому помешать

Пока вы смотрели футбол, Дончич покорил мир данком и запутал всех ловкостью руки, в которой даже не было мяча