Евролига. Женщины. «Фенербахче» – «Бурж», «Жирона» сыграет с «Авенидой» и другие матчи
В среду, 21 декабря, в рамках регулярного чемпионата женской Евролиги состоятся пять матчей.
Турецкий «Фенербахче» примет французский «Бурж», во встрече испанских клубов «Жирона» сыграет с «Авенидой».
Регулярный чемпионат
Женщины
Группа А
Фенербахче Турция – Бурж Франция
21 декабря. 19:00
Пулковице Польша – Сексард Венгрия
21 декабря. 21:00
Виртус Италия – УСК Прага Чехия
21 декабря. 22:30
Турнирное положение: УСК Прага Чехия – 3-1, Валенсия Испания – 3-1, Пулковице Польша – 3-1, Бурж Франция – 2-2, Фенербахче Турция – 2-2, Сексард Венгрия – 2-2, Виртус Италия – 1-3, Олимпиакос Греция – 0-4.
Группа B
ДВТК Венгрия – Ланды Франция
21 декабря. 20:10
Жирона Испания – Авенида Испания
21 декабря. 21:00
Турнирное положение: Авенида Испания – 4-1, Фамила Италия – 4-1, Шопрон Венгрия – 3-2, Жирона Испания – 3-2, Мерсин Турция – 2-3, ДВТК Венгрия – 2-3, Мехелен Бельгия – 1-4, Ланды Франция – 1-4.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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