Евролига. Женщины. «Мехелен» дома сыграет с «Мерсином»

В четверг, 22 декабря, в рамках регулярного чемпионата женской Евролиги бельгийский «Мехелен» дома сыграет с турецким «Мерсином».

Регулярный чемпионат

Женщины

Группа B

Мехелен Бельгия – Мерсин Турция

21 декабря. 22:30

Турнирное положение: Фамила Италия – 4-1, Жирона Испания – 4-2, Авенида Испания – 4-2, Шопрон Венгрия – 3-2, ДВТК Венгрия – 3-3, Мерсин Турция – 2-3, Мехелен Бельгия – 1-4, Ланды Франция – 1-5.

Группа А

Турнирное положение: УСК Прага Чехия – 4-1, Пулковице Польша – 4-1, Валенсия Испания – 3-1, Фенербахче Турция – 3-2, Сексард Венгрия – 2-3, Бурж Франция – 2-3, Виртус Италия – 1-4, Олимпиакос Греция – 0-4.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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