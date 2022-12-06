Джонатан Айзек продолжит восстановление в G-лиге

Форвард будет тренироваться с фарм-командой, которая выступает в G-лиге.

Айзек восстановливается после разрыва передней крестообразной связки колена, из-за которого пропустил два сезона подряд. Месяц назад он был допущен к тренировкам 5 на 5.

Форвард был выбран под шестым пиком на драфте НБА-2017 и провел в НБА всего 136 матчей. Его средние показатели за карьеру составляют 9,3 очка, 5,4 подбора и 1,5 блок-шота.

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