Джонатан Айзек сыграет в G-лиге. Он пропустил 2,5 года из-за травмы

Форвард « » в эту среду сыграет за фарм-команду «Мэджик» в G-лиге, пишет инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Это будет первый официальный матч для Айзека с августа 2020 года, когда он получил разрыв передней крестообразной связки левого колена. Форвард тренировался с командой G-лиги в течение последнего месяца.

Айзек был выбран под шестым пиком на драфте НБА-2017 и провел в НБА всего 136 матчей. Его средние показатели за карьеру составляют 9,3 очка, 5,4 подбора и 1,5 блок-шота.

Вау-эффект Халибертона, радужные перспективы «Орландо». Любимые игроки и команда декабря