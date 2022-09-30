Джонатан Айзек рассчитывает вернуться в состав «Мэджик» по ходу сезона-22/23

Форвард «Орландо» рассчитывает вернуться в состав команды по ходу сезона-22/23.

«Вопрос скорее в какой момент это случится, а не какие события для этого должны произойти. Надеюсь, что мое возвращение не затянется», – сказал Айзек.

24-летний игрок пропустил два сезона подряд из-за разрыва передней крестообразной связки колена. Форвард не выходил на площадку с 1 января 2020 года.

Айзек был выбран под шестым пиком на драфте НБА-2017 и провел всего 136 матчей в лиге. Его средние показатели за карьеру составляют 9,3 очка, 5,4 подбора и 1,5 блок-шота.

Перемен! «Орландо»