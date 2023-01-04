Яннис Адетокумбо исполнил данк «мельница» в быстром отрыве

Звездный форвард «Милуоки» во время матча против « » (123:113) исполнил великолепный данк «мельница» в быстром отрыве.

За 3:34 до конца первой четверти Яннис перехватил передачу Брэдли Била, убежал один на один с кольцом и вколотил сверху одной рукой в высоком прыжке.

Адетокубо завершил матч с 55 очками, установив личный рекорд результативности в одном матче.

Как похорошел Милуоки при Яннисе! «Бакс» были самым дешевым клубом лиги, а теперь на грека молятся местные (58 млн за плей-офф – как с куста)