Яннис Адетокумбо исполнил данк «мельница» в быстром отрыве

Теги Милуоки НБА Вашингтон видео Яннис Адетокумбо Баскетбол

Звездный форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо во время матча против «Вашингтона» (123:113) исполнил великолепный данк «мельница» в быстром отрыве.

За 3:34 до конца первой четверти Яннис перехватил передачу Брэдли Била, убежал один на один с кольцом и вколотил сверху одной рукой в высоком прыжке.

Адетокубо завершил матч с 55 очками, установив личный рекорд результативности в одном матче.

Как похорошел Милуоки при Яннисе! «Бакс» были самым дешевым клубом лиги, а теперь на грека молятся местные (58 млн за плей-офф – как с куста)

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