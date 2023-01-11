Деуэйн Дедмон швырнул массажный пистолет на площадку после конфликта с тренерами и был удален

Теги происшествия Майами НБА видео Оклахома-Сити Деуэйн Дедмон Баскетбол

Центровой «Майами» Деуэйн Дедмон был удален с площадки за 9:15 до конца второй четверти матча против «Оклахомы» (112:111).

Дедмон был одним из восьми игроков, которых «Хит» использовал в матче. Центровой вышел на паркет в конце первой четверти и был заменен за 9:25 до конца второй. Это вызвало конфликт между игроком и тренерами команды. Дедмон ударил по одному из массажных пистолетов за скамейкой запасных, и устройство вылетело на площадку.

В результате Дедмон был удален за неспортивное поведение, и «Хит» доигрывал матч всемером.

Мужик так фанател от Айверсона, что стал главным тату-мастером НБА. Теперь летает в отпуск с Дюрэнтом и сотрудничает с Jordan Brand

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3 комментария

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Комнатный олень
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Батлер должен вломить ему в раздевалке.
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Daishi
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Massage gangsta :)
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Vagant
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Спольэстра об изгнании Дедмона. "Это "Майами Хит". Мы все - кучка неотесанных грубиянов". :)
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