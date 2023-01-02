Попадание Джона Кончара после слепой передачи Джа Морэнта – лучший момент матчей НБА 1 января

НБА представила подборку лучших моментов трех матчей регулярного чемпионата, которые состоялись 1 января.

На первой месте красивое попадание с фолом защитника « » после слепой передачи .

Шак и Пенни убрали Джордана и должны были стать великой династией. Краткая история «Орландо» середины 90-х

«Кливленд» – реальная топ-команда НБА. Как работают суперзащита Аллена-Мобли и атака Митчелла-Гарлэнда?