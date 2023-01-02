Попадание Джона Кончара после слепой передачи Джа Морэнта – лучший момент матчей НБА 1 января

Теги Мемфис НБА видео Джа Морэнт Джон Кончар Баскетбол

НБА представила подборку лучших моментов трех матчей регулярного чемпионата, которые состоялись 1 января.

На первой месте красивое попадание с фолом защитника «Мемфиса» Джона Кончара после слепой передачи Джа Морэнта.

Шак и Пенни убрали Джордана и должны были стать великой династией. Краткая история «Орландо» середины 90-х

«Кливленд» – реальная топ-команда НБА. Как работают суперзащита Аллена-Мобли и атака Митчелла-Гарлэнда?

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий