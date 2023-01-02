Попадание Джона Кончара после слепой передачи Джа Морэнта – лучший момент матчей НБА 1 января
НБА представила подборку лучших моментов трех матчей регулярного чемпионата, которые состоялись 1 января.
На первой месте красивое попадание с фолом защитника «Мемфиса» Джона Кончара после слепой передачи Джа Морэнта.
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