Олег Киселев: «Астана» показала характер с первых секунд»

Главный тренер «Астаны» Олег Киселев похвалил команду за выступление в матче лиги ВТБ против « » (77:48).

«Мы выполнили план на игру, показали характер с первых секунд. Были небольшие проблемы в начале третьей четверти: мы плохо двигали мяч, у нас была плохая организация игры. После, когда все наладили, все пошло так, как надо. Поздравляю команду и болельщиков с победой, готовимся к матчу с », – сказал Киселев.

Казахстанская команда одержала свою крупнейшую победу в нынешнем сезоне Лиги ВТБ.

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