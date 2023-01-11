Олег Киселев: «Астана» показала характер с первых секунд»

Теги ЦСКА Минск Единая лига ВТБ Астана Олег Киселев Баскетбол

Главный тренер «Астаны» Олег Киселев похвалил команду за выступление в матче Единой лиги ВТБ против «Минска» (77:48).

«Мы выполнили план на игру, показали характер с первых секунд. Были небольшие проблемы в начале третьей четверти: мы плохо двигали мяч, у нас была плохая организация игры. После, когда все наладили, все пошло так, как надо. Поздравляю команду и болельщиков с победой, готовимся к матчу с ЦСКА», – сказал Киселев.

Казахстанская команда одержала свою крупнейшую победу в нынешнем сезоне Лиги ВТБ.

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1 комментарий

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Bashibuzuck
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"Минск" реально не команда уровня Лиги ВТБ, этого не видит только слепой
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