Олег Киселев: «Победа над «Минском» – очень важная для «Астаны» и очень трудная в психологическом плане»

Главный тренер «Астаны» Олег Киселев отметил важность победы над «Минском» (76:65) в лиге ВТБ.

«Я хотел бы поздравить свою команду с победой, свой тренерский штаб, руководство. Это была очень важная победа для нас и очень трудная в психологическом плане.

Что касается игры: мы неплохо смотрелись три четверти, в 4-й четверти опять перешли на индивидуальные действия, не проводили наши атаки так, как должны были. Но мы дотерпели, после определенных встрясок и замен достаточно неплохо сыграли концовку – и результат на табло», – сказал Киселев.

« » одержала 3-ю победу в нынешнем сезоне Лиги ВТБ при 14 поражениях. В турнирной таблице казахстанская команда опережает только « », который имеет результат 1-17.

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