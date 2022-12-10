Центровой стал автором победного попадания в матче с (106:105).

Лопес забросил после навеса из-за боковой в исполнении . «Бакс» вводили мяч в игру после тайм-аута за 9,1 секунды до сирены при «-1».

В активе Лопеса 4 очка и 6 подборов, решающее попадание стало для него единственным с игры за весь вечер (1 из 4).

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