Брук Лопес забросил победный мяч в матче с «Далласом» после навеса из-за боковой
Центровой «Милуоки» Брук Лопес стал автором победного попадания в матче с «Далласом» (106:105).
Лопес забросил после навеса из-за боковой в исполнении Джорджа Хилла. «Бакс» вводили мяч в игру после тайм-аута за 9,1 секунды до сирены при «-1».
В активе Лопеса 4 очка и 6 подборов, решающее попадание стало для него единственным с игры за весь вечер (1 из 4).
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