Джордж Карл: «Джордан в современной НБА делал бы трипл-дабл с 40 очками в среднем за матч»
Знаменитый тренер Джордж Карл убежден, что шестикратный чемпион НБА Майкл Джордан является величайшим игроком в истории лиги.
«Тот, кто сомневается в том, что Майкл Джордан – величайший игрок в истории, не понимает, что в современной НБА он набирал бы 40 очков и делал бы трипл-дабл в среднем за матч», – написал Карл.
Какая баскетбольная статуя лучше? Джордан парит над всеми, Хаким присутствует незримо, а Шакил уничтожает щит
Возможно. Джон Уик - топ. 😎