Джордж Карл: «Джордан в современной НБА делал бы трипл-дабл с 40 очками в среднем за матч»

Знаменитый тренер убежден, что шестикратный чемпион НБА Майкл Джордан является величайшим игроком в истории лиги.

«Тот, кто сомневается в том, что Майкл Джордан – величайший игрок в истории, не понимает, что в современной НБА он набирал бы 40 очков и делал бы трипл-дабл в среднем за матч», – написал Карл.

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