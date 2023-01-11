Джордж Карл: «Джордан в современной НБА делал бы трипл-дабл с 40 очками в среднем за матч»

Теги Майкл Джордан Чикаго Джордж Карл НБА Баскетбол

Знаменитый тренер Джордж Карл убежден, что шестикратный чемпион НБА Майкл Джордан является величайшим игроком в истории лиги.

«Тот, кто сомневается в том, что Майкл Джордан – величайший игрок в истории, не понимает, что в современной НБА он набирал бы 40 очков и делал бы трипл-дабл в среднем за матч», – написал Карл.

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11 комментариев

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Андрей 13
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Ответ Happa4
То есть Джордан был бы как Лука Дончич.
Интересно кем бы был Лука Дончич в эпоху Джордана?
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Андрей 13
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Ответ jabbar
... причем в возрасте 40-лет!!
Так он забивал по 20 после простоя с травмами. А если верить некоторым экспертам, то нулевые считаются самой сильной эпохой в плане защиты. Сейчас самая слабая защита за все времена. Если забивает Дончич, ранее Харден за 30 очков, уэстбрук делал триплы за сезон. То разве Джордану это было бы не под силу? Если кто забыл, то Джордан забивал 35 и взял титул лучшего защитника лиги, запредельная выносливость у него была.
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Андрей 13
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Просто на примере Джордана некоторые тренеры или эксперты хотят показать, что собой представляет сегодняшняя лига. Не только Джордан увеличил бы свою стату, но и многие другие звезды недалекого прошлого.
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panda_07
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а может и не делал бы
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Vals
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Ответ Light Yagami
Джордан был бы в тени Ривза сейчас, так что пусть радуется, что поиграл в другую эпоху.
Киану?

Возможно. Джон Уик - топ. 😎
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Light Yagami
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Джордан был бы в тени Ривза сейчас, так что пусть радуется, что поиграл в другую эпоху.
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jabbar
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... причем в возрасте 40-лет!!
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Missing Dunk
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Вроде в прошлой похожей новости была фраза Джеффа ван Ганди о том, что в нынешней лиге MJ набирал бы по 40 очей за матч. Просто 40 очей. А тут уже с трипл-даблом. Таак, ставки повышаются 🤑😀 Что дальше? Квадрупл со 100 очками?..
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Happa4
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То есть Джордан был бы как Лука Дончич.
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Vy_Ao
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Да, да, в доме для престарелых легенд 90-х расскажешь)
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Alex1104
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Очень возможно. Но для маркетологов невыгодно так говорить. Нужны новые герои, даже если их нет на самом деле.
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