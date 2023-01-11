«Зачем так делать?» Ливио Жан-Шарль не поверил, что «Русский салат» в России называют «Оливье»

Форвард ЦСКА Ливио Жан-Шарль в очередном выпуске тележурнала «Вид сверху» попытался ответить, какие факты о России являются правдой, а какие нет.

Про статую Свободы

– Металл для каркаса статуи Свободы отлит в Нижнем Тагиле? Вы же про макет говорите, верно? Ведь сама статуя сделана во Франции, потом ее подарили США… Думаю, этот факт вымышленный. Реально так? Каверзный вопрос, даже подумать не мог!

Про ныряния на крещение

– Это точно правда! Нужно три раза окунуться и обязательно перекреститься. Я прав? Да! Я как-то разговаривал о греческих церковных традициях, там есть интересная – крест кидают в воду, и все плывут за ним, чтобы прикоснуться. Потом мне еще рассказали про обряд на крещение. Я бы на такое не решился! Слишком холодно.

Про холодец

– В России варят рога и копыта коровы, а затем едят? Так, ну про копыта звучит правдоподобно, но вот рога… Мне кажется, это можно делать, только если тебе приходится выживать. Пусть будет правда. Серьезно, это национальное блюдо? Как называется, холодец? С ума сойти!

Про салат «Оливье»

– Так, что дальше? Салат, который во всем мире называют «Русским», в России называют «Оливье»? Это ложь, сто процентов! Зачем так делать? Я не могу себе представить, чтобы мы, французы, так сделали. Таким фактом надо гордиться, а не называть салат иначе! Это правда? Вот вы меня и поймали!

Канал Лазаря. Как греческий Гринч чуть не украл Новый год