Форвард ЦСКА Ливио Жан-Шарль в интервью «Спорт-Экспрессу» прокомментировал 17-матчевую победную серию московской команды в Лиге ВТБ.

— Победная серия ЦСКА достигла уже 17 матчей. Как бы могли объяснить такую доминацию?

— Разве не 16? Я не успеваю следить за нашей серией. Если серьезно, то сложно выделить какой-то один залог успеха. В первую очередь это командная работа. Мы играем друг за друга, здорово защищаемся, много комбинируем в нападении. Конечно, у нас есть суперсвязка — Милутинов и Швед. Они способны выдавать шоу в каждом матче.

Также особо отметил бы наших снайперов — Далласа Мура и Каспера[Уэйра. Своими попаданиями в нужный момент они часто помогают сломить соперника. Остальные ребята, включая меня, также играют свою роль. У нас важен каждый. Плюс выделил бы отличную атмосферу в раздевалке. Это большая заслуга тренерского штаба.

— В вашей карьере была столь продолжительная серия без поражений?

— Что-то похожее было в «Олимпиакосе». В прошлом году мы прошли регулярный сезон и плей-офф всего с одним поражением.

— Текущий сезон хотели бы пройти без поражений?

— Посмотрим. Главное — это не победные серии, а титул в конце сезона.

УНИКС закрыл Милутинова, но упустил «+14» и проиграл матч года ЦСКА