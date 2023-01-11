«Монако» гарантировано место в следующем сезоне Евролиги (L’Equipe)

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«Монако» будет участвовать в Евролиге в следующем сезоне, даже если команда не выйдет в плей-офф в этом году, сообщает французское издание L’Equipe.

Теоретически команда должна выйти хотя бы в стадию плей-офф, чтобы получить wild card и выступить в Евролиге третий сезон подряд. L’Equipe добавляет, что участие «Монако» потребует ратификации клубами-акционерами Евролиги.

«Говорить о том, что место уже «гарантировано», технически неверно. Но я скажу так: мы хотим, чтобы «Монако» продолжало развиваться в Евролиге.

Если ЦСКА не вернется в Евролигу в следующем сезоне, оставить «Монако» будет несложно. После реинтеграции московского клуба это будет сложнее», – сказал генеральный директор Евролиги Маршалл Гликман.

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